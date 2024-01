Renzi attacca Elly Schlein: "Basta evocare il fascismo contro Meloni"

19 gennaio 2024 a

Matteo Renzi torna ad attaccare Elly Schlein. La segretaria del Pd, nel conclave del partito a Gubbio, ha lanciato la sfida a Giorgia Meloni parlando per l'ennesima volta di fascismo. Un tema che secondo il leader di Italia viva non serve per battere il presidente del Consiglio. "Giusto lottare contro il fascismo, sempre. Il fascismo oggi è quello dei terroristi di Hamas che uccidono civili israeliani e palestinesi. Ma per sconfiggere Giorgia Meloni", ha scritto Matteo Renzi in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "non serve evocare il fascismo. Servono proposte alternative su tasse, sicurezza, lavoro. Serve il futuro", ha concluso il leader di Iv.

Ma cosa aveva detto a Gubbio Elly Schlein? Ecco le sue parole: "Tra le proposte che il Pd dovrà rilanciare e che dovranno andare avanti in Parlamento c'è quella per chiarire la disciplina per chi esalta le personalità, i metodi e i simboli del fascismo", ha detto la segretaria durante il suo intervento, citando "l'importante sentenza" della Cassazione sul saluto romano.

"Non dimentichiamo - ha concluso la segretaria dem - che c'erano delle nostre proposte depositate da tempo, a cui ha lavorato l'Anpi e che nascono dall'impegno delle associazioni anti-fasciste del Comune di Sant'Anna di Stazzema. Bisogna riuscire a dare il nostro contributo per chiarire la disciplina".