Emma Bonino, caduta e rotture del femore: le sue condizioni

Brutta caduta per Emma Bonino che, scivolando in modo accidentale, ha riportato la frattura del collo del femore sinistro e per questo è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'incidente sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Poi, nella stessa giornata di sabato, l'esponente di +Europa è stata operata. L'intervento, eseguito dal professor Claudio Ascani, è perfettamente riuscito. Da domani la Bonino inizierà un ciclo di fisioterapia riabilitatoria per il completo recupero della mobilità articolare. Intanto il suo partito, +Europa, le augura "il pieno recupero al più presto per riprendere insieme a lei le iniziative e le battaglie che ci vedono impegnati su tutti i fronti".

Per fortuna, insomma, nulla di preoccupante per la Bonino, che presto tornerà nell'arena politica. Qualche mese fa l'ex ministra degli affari esteri aveva annunciato la guarigione dal tumore al polmone sinistro dopo otto anni di battaglia: "Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo… Anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato", aveva raccontato in un'intervista a Belve. La diagnosi di cancro l'aveva annunciata lei stessa ai microfoni di Radio Radicale.