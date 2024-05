Eurovision, la contestatissima canzone della cantante israeliana: ecco cosa vuol dire il testo

12 maggio 2024 a

Divenuta il simbolo di Israele nell'ultima settimana, la cantante Eden Golan è stata al centro delle polemiche. La star israeliana, che ha rappresentato il suo Paese all'Eurovision Song Contest 2024, è stata più volte fischiata durante le sue esibizioni da alcuni spettatori pro Palestina. Ma la sua canzone ha stregato il pubblico, tanto che è stata la seconda più votata da chi seguiva la manifestazione da casa. La sua canzone "Hurricane" è diventata un simbolo del popolo israeliano e dei suoi sostenitori, tanto da diventare virale suoi social. In moltissimi video viene usata come sottofondo musicale dagli utenti che simpatizzano per Gerusalemme. Ma cosa vuol dire il testo del brano? Ecco la traduzione integrale:

Tu che dai il via alla mia sinfonia

Suona con me

Guardami negli occhi e guarda

che la gente va via ma non dice mai addio

Qualcuno ha rubato la luna stanotte

ha preso la mia luce

Tutto è bianco e nero

chi è il folle che ti ha detto: “I ragazzi non piangono?”

Ore e ore, forze

La vita non è un gioco, ma è nostra

Mentre i tempi diventano folli

Ogni giorno perdo la testa

Resistendo in questa misteriosa corsa

Ballo nella tempesta, non ho niente da nascondere

Tira tutto fuori e lasciati il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora spezzata da questo uragano

Questo uragano

Vivere in una fantasia

in un’estasi

Tutto è destinato a essere

Noi potremo anche morire, ma l’amore no

Ore e ore e forze

La vita non è un gioco, ma è nostra

Mentre i tempi diventano folli

Ogni giorno perdo la testa

Resistendo in questa misteriosa corsa

Ballo nella tempesta, non ho niente da nascondere

Tira tutto fuori e lasciati il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora spezzata da questo uragano

Questo uragano

(In ebraico)

Non servono molte parole, solo preghiere

Anche se è difficile vederla

Tu mi lasci sempre una piccola luce