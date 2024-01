Roberto Gualtieri, video sul web per presentare i bus? Ricoperto di insulti

Ignazio Stagno 23 gennaio 2024 a

Roberto Gualtieri ci prova, ma ogni volta finisce male. La sterzata simpatica del sindaco reduce dalle foto con Dua Lipa ai Golden Globes continua a produrre disastri. Non si può definire in altro modo l'insuccesso che ha avuto il suo ultimo video postato sui social in cui con fare da «meccanico» e da massimo esperto di mezzi elettrici mostra ai cittadini di Roma la nuova flotta di bus pronti per scendere in pista.



Come già accaduto per la clip sulla riapertura serale della metro B, i toni sono da trionfo: «Oggi consegniamo i primi 40 nuovi autobus ibridi che svolgeranno il servizio di trasporto nelle periferie». Questa è la premessa mentre sfila nel deposito. Poi la scheda tecnica: «Sono mezzi moderni dotati di tutti i sistemi di sicurezza, molto efficienti». A questo punto indossa i panni del gretino e si fa un giro a bordo: «Sono mezzi che inquinano e emettono di meno, grazie all’ibrido». Ma non finisce qui, Gualtieri parla anche come un addetto alle vendite che presenta l'ultimo modello appena arrivato in concessionaria: «Hanno tutto il top della gamma, il filtro antivirale attivo che accelera il ricambio dell’aria, funzione antivirus, il sistema dell’angolo cieco per evitare rischi per pedoni e ciclisti, scivolo per i disabili e naturalmente il Tap&Go». Poi ci tiene a ricordare che questo lotto «servirà per i cittadini che vivono a cavallo del Gra». Chiude con uno slogan a effetto: «Roma si migliora non solo con i tanti cantieri aperti in città ma anche aumentando i servizi offerti ai cittadini».

Conclusa la "scenetta", su X, proprio sotto al video, si scatena la furia dei romani stufi della precarietà dei mezzi pubblici, dei bus che prendono fuoco e delle estenuanti attese alle fermate. «Saremo lieti 'sindaco' di farle sapere, dalla periferia, tutti i disservizi quotidiani nonostante i suoi continui proclami. Io la mattina a prendere qui con noi l’81 e contare le corse saltate non l’ho ancora vista», scrive un utente inferocito. Un altro ricorda qualcosa al sindaco chiacchierone: «Qui in zona Casal del Marmo non passano mai!!!! Quando pensi pure a noi???».

C'è chi la butta sull’ironia ricordando i mezzi avvolti dalle fiamme degli ultimi tempi: «Nuovi fiammanti...». Un altro utente invece spiega quali sono le priorità per la città: «Non ti gasare, è solo il tuo lavoro... piuttosto, questo impianto per i rifiuti quando lo fai? Fatti un giro come sono messi i cassonetti a Roma, e specialmente in periferia...». Finito qui? No. Il tema rifiuti è sentitissimo: «Termovalorizzatore. Questa è la vera emergenza di #Roma. Lei dove vive se non vede i rifiuti ovunque?», tuona un altro cittadino. Infine c’è chi chiede di potenziare la metro e non i bus: «Caro sindaco abbia pazienza, Roma ha 2 linee quasi 2 di metro le altre capitali europee viaggiano sulle 10/15, ok gli autobus nuovi ma per fare la Ztl come dice lei, a Roma serve trasporto su ferro». E ancora: «La metrooooooo!!! Vergogna di Roma Capitale!!!». Non c’è un solo commento a premiare lo sforzo del Gualtieri-attore. A quanto pare nella Capitale hanno già deciso di cambiare canale...