Autonomia, storico sì al Senato: la riforma anti-sprechi smonta le balle di Pd e 5s

È passata ieri a Palazzo Madama la battaglia della Lega sull'autonomia, sostenuta dagli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma la sinistra non ci sta e parla di sanità a rischio e di Paese diviso. In realtà, come scrive Alessandro Gonzato su Libero, sia la Costituzione che i dati la smentiscono. Il primo punto riguarda la “garanzia” offerta dai Lep, "ossia i livelli essenziali di prestazione: tradotto significa che ogni italiano dovrà ricevere servizi analoghi in qualsiasi parte del Paese".