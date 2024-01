Pd torna Pds, il caso-Bigon: sui temi etici comandano i comunisti

27 gennaio 2024 a

a

a

"Siete ancora oggi, e come sempre, dei poveri comunisti!", diceva un tempo Silvio Berlusconi in uno sfogo che è passato alla storia. E, forse, non aveva tutti i torti. Si pensi ai temi etici, alla cacciata di Anna Maria Bigon, la consigliera veneta cattolica e del Pd che è stata rimossa dagli incarichi poiché, con il suo voto, ha affossato la legge regionale sul fine vita in Veneto. Ecco, come ricorda Daniele Capezzone - pur ricordando in premessa di trovarsi su "posizioni lontanissime" rispetto a quelle della Bigon - la vicenda della consigliera è emblematica: il Pd torna al Pds. Sui temi etici, come in passato, nella guerra ai dissidenti comandano soltanto i comunisti.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone