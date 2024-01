Vertice Italia-Africa, Giorgia Meloni: "Scrivere una nuova pagina delle nostre relazioni"

29 gennaio 2024 a

Concluso in vertice Italia-Africa. E al termine dei lavori parla il premier, Giorgia Meloni. "C'è la concreta volontà di scrivere insieme una nuova pagina nelle nostre relazioni, una pagina basata su una cooperazione strutturale, da pari a pari, lontana da quell'approccio predatorio che per troppo tempo ha caratterizzato le relazioni con l'Africa e che per troppo tempo ha impedito all'Africa di prosperare come avrebbe potuto. Un nuovo modello di cooperazione in cui dobbiamo tutti credere perché è fondato sulla responsabilità, sulla fiducia, sul rispetto", ha premesso il presidente del Consiglio in conferenza stampa.

E ancora, da Palazzo Madama, ha aggiunto: "Noi vogliamo essere pragmatici ed estremamente concerti. Il Piano Mattei non è un piano di buone intenzioni ma di obiettivi concreti e realizzabili, che vanno verificati passo dopo passo". Ai lavori hanno preso parte i rappresentanti degli oltre 40 paesi africani coinvolti. Gli obiettivi del Piano, ha aggiunto il premier, "hanno bisogno di un cronoprogramma preciso e ben delineato. Questo metodo di lavoro - ha rimarcato - può fare la differenza". "Non abbiamo una scatola chiusa da consegnare ma un'idea da condividere", ha chiosato Meloni.

"L'Africa continuerà ad essere una delle priorità strategiche della politica estera italiana e dunque sarà centrale durante la presidenza italiana del G7", ha aggiunto Meloni riferendosi ai lavori che si terranno in Puglia. "L'Italia continuerà a lavorare per coinvolgere sempre più attori internazionali nel processo che abbiamo avviato oggi, per definire insieme nuovi strumenti anche finanziari per sostenere le iniziative condivise di sviluppo e crescita", ha aggiunto. "Il perimetro della nostra collaborazione credo possa essere più ampio, sta a noi definirlo con tutte le nazioni interessate e con il contributo delle organizzazioni multilaterali a cominciare dall'Unione africana", ha ricordato.

"Grazie per la vostra presenza, i vostri contributi e la vostra amicizia, che per noi è estremamente preziosa - ha ripreso rivolgendosi a chi ha preso parte ai lavori -. Grazie soprattutto per quello che abbiamo costruito fin qui e per quello che noi costruiremo a partire da oggi. Spero che il governo italiano, nell'organizzare questa conferenza, sia stato all'altezza delle vostre aspettative, perché decisamente voi siete stati all'altezza delle aspettative del governo italiano", ha concluso Giorgia Meloni.