Faki, "taglia e cuci" per attaccare Meloni: il video integrale smaschera la sinistra

"Nasce il Piano per l'Africa ma è una scatola vuota. Faki (Ua): 'Mai consultati'", titola La Repubblica a pagina 2. Titolo che segue quello di prima pagina: "L'inciampo africano". Messaggio chiarissimo: il vertice Italia-Africa di Giorgia Meloni è stato un fallimento.

Per sostenere la tesi il quotidiano diretto da Maurizio Molinari pubblica un articolo che è un sapiente e certosino taglia e cuci del discorso del presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki.

"All’inizio dei lavori nell’Aula del Senato, la presidente del Consiglio incassa una sonora bocciatura, a sorpresa: sul piano Mattei 'avremmo auspicato di essere consultati', si lamenta, parlando nell’emiciclo, Moussa Faki Mahamat", si legge nel pezzo. E ancora, scrive Repubblica: "Di colpo, in Aula, la premier non sorride più. Cala il gelo. Perché l’intervento di Moussa Faki colpisce uno dei pilastri della strategia di Meloni, che poco prima aveva promesso 'una cooperazione da pari a pari, lontana da qualsiasi tentazione predatoria o impostazione caritatevole'. Il capo della Commissione dell’Unione Africana invece lamenta l’assenza di un coinvolgimento sul piano Mattei. 'Ed è necessario passare ai fatti'".

Ma è andata davvero così al vertice Italia-Africa? A vedere il video (qui sotto, ndr) dell'intervento di Faki non sembra. Vero è che Faki ha puntualizzato di non essere stato contattato - "sul Piano Mattei che propone avremmo auspicato di essere consultati" - e di voler concretizzare - "l'Africa è pronta a discutere contorni e modalità dell’attuazione. Insisto sulla necessità di passare dalle parole ai fatti" - ma poi specifica anche che "le prese di posizione dell’Italia a favore di un nuovo paradigma di partnership con l’Africa godono di ottima considerazione nel continente" e che "l’Italia sotto la sua guida ha mostrato un costante interesse per una collaborazione equa e produttiva con l’Africa". Quindi, aggiunge: "Grazie anche per essere venuta da noi per discuterne. E spero che la presidenza italiana del G7 possa amplificare questo approccio all’Africa".

Tutt'altra cosa rispetto a quanto riportato da La Repubblica. Che forse queste dichiarazioni non le ha sentite...