DiMartedì, Santoro stronca Schlein: "D'altra parte, cos'è? È una testa..."

Giorni caldi per l’opposizione in Italia, surriscaldati dall’iniziativa del segretario del Pd, Elly Schlein, che il 7 Febbraio prossimo, in pieno Festival di Sanremo, ha organizzato un sit-in davanti alla sede della Rai per manifestare in favore della libertà di stampa e per accusare il servizio pubblico di essere diventato una sorta di “Tele-Meloni”.

Queste le parole della leader dem: “Penso che sia molto seria la questione della libertà di stampa e della difesa del servizio pubblico, che non può essere tele Meloni, questo non è chiaro alla premier. Ogni giorno assistiamo, da parte del governo, agli attacchi alla libertà di stampa. Gli eredi dell’editto bulgaro di Berlusconi hanno avviato la campagna d’Ungheria: organizzeremo un sit-in davanti alla Rai per denunciare quello che sta accadendo sull’informazione. È stato passato il segno”, ha sparacchiato la leader dem.

Di questo tema si discute animatamente a DiMartedì, talk di politica e attualità in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Michele Santoro, il quale, però, non è stato affatto tenero nei confronti della tessera numero uno del Partito Democratico, accusandola di essere totalmente slegata dal segmento politico che rappresenta: "Così non si fa un vero partito, è difficile fare un vero partito. D'altra parte cos'è la Schlein, cos'è? È una testa su un corpo mostruoso, cioè lei vorrebbe fare qualcosa, che non ho capito cosa sia ancora, e il partito vuole fare tutta un'altra cosa rispetto a ciò che vuole fare lei. Se lei avesse voluto fare una battaglia sull'informazione – spiega l’ex-conduttore di Annozero, Servizio Pubblico e tanti altri programmi d’informazione - perlomeno doveva mandare un invito a Luttazzi, a Travaglio e quant’altri e dire ‘venite qui e ditemi come possiamo fare insieme una bella battaglia sull'informazione’. Sennò che cosa vuol dire, che cos'è? Una richiesta di spazio per lei?”.

DiMartedì, Santoro stronca Schlein: qui il video