DiMartedì, Edward Luttwak estremo: "Non esistono civili a Gaza"

"Non esistono civili a Gaza": il politologo Edward Luttwak lo ha detto durante il collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi alla guerra in corso in Medio Oriente tra Israele e Hamas nella Striscia. Secondo l'esperto, gli attacchi di Tel Aviv contro quel pezzo di terra sono "come il bombardamento di Düsseldorf. Quando hanno bombardato Düsseldorf nella seconda guerra mondiale, i civili di Düsseldorf avevano creato, mantenuto e sostenuto l'assalto nazista perché facevano il servizio militare, pagavano le tasse...".

"Non si può fare una guerra senza colpire i civili", ha poi aggiunto Luttwak. Che rivolgendosi ad Alessandro Di Battista, presente nello studio della trasmissione, ha detto: "Se tu sei un puro pacifista hai una soluzione facile, non si fa la guerra e basta". Di tutta risposta, l'ex grillino ha detto: "L'obiettivo israeliano è quello che il ministero dell'intelligence israeliano ha messo nero su bianco su questo documento pubblicato da Wikileaks una settimana dopo il pogrom del 7 ottobre. Il ministero dice che la soluzione è la soluzione egiziana, quello che sta facendo Israele è creare delle condizioni di vita così apocalittiche a Gaza e sterminare un’intera generazione per mettere i palestinesi di fronte a una scelta: o morire o andarsene verso il Sinai egiziano, magari facendo pressione sulla cosiddetta comunità internazionale e sull’Europa che tace di fronte alla violazione dei diritti umani e convincendo il presidente egiziano Al-Sisi a farsi carico dei disgraziati palestinesi, questa è pulizia etnica".

