Europee 2024, Salvini: "Maggioranza senza socialisti, un'occasione storica"

"Siamo un gruppo che oggi è tra i primi tre del Parlamento europeo e conto che possa crescere ancora". Matteo Salvini lo ha detto a Repubblica a proposito di Id e delle prossime elezioni europee. Atterrato all'aeroporto di Bruxelles per partecipare a un convegno sui valichi alpini, il vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato: "Siamo in contatto con nuove delegazioni e nuovi paesi, però siccome le cose mi piace dirle quando sono fatte lo saprete ad accordi fatti, però stiamo crescendo tanto". Secondo il leader della Lega, comunque, si tratta di "un’occasione storica perché per la prima volta ci potrà essere una maggioranza senza i socialisti, se il centrodestra sceglierà di essere unito. Io sono per il centrodestra unito in Italia e in Europa. Se qualcuno preferirà i socialisti alla Lega, ai francesi, agli austriaci, agli olandesi, ai tedeschi, lo spiegherà".

A chi invece gli ha chiesto se voterebbe per un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea, il leader leghista ha risposto: "Io personalmente no". Mentre sul tema delle alleanze in Ue ha ribadito: "Siamo noi ad avere problemi con chi ha mal gestito questa Europa insieme ai socialisti per troppi anni. Siccome noi guardiamo oltre, potrei anche superare questi evidenti problemi perché l'Europa l'hanno disastrata coloro che la stanno governando. Quindi semmai saremmo noi ad avere un problema a sederci di fianco a chi ha devastato il sistema produttivo Ue".

Intervenuto, invece, alla conferenza "Europe and The Alps" al Parlamento europeo, Salvini ha annunciato: "Abbiamo provato con bilaterali, triloghi, ma poi ti accorgi che dall'altra parte non c'è grande voglia di risolvere il problema. Nei prossimi giorni, nel nome della concorrenza leale, arriverà prima alla Commissione europea e poi alla Corte di giustizia europea il quesito che, dopo tanti anni di silenzio, il governo ha posto sulla legittimità delle restrizioni" al Brennero imposte dall'Austria. E infine: "Lo sto dicendo con l'impostazione di chi ha voglia di risolvere il problema".