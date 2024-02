Stellantis, l'elefante francese nella stanza italiana

02 febbraio 2024 a

a

a

La partita di Stellantis si gioca tra Roma e Parigi e per l'Italia, commenta Mario Sechi nel suo editoriale su Libero in edicola oggi, è come avere un elefante francese nella nostra stanza, per dirla alla Bersani. Anche perché Exor fa shopping Oltralpe e il legame tra John Elkann e i "cugini" è solidissimo. Il tutto all'ombra di Macron e del futuro di un altro colosso dell'automotive come Renault.



Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi