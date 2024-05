Stellantis, bordate e sospetti: "Quei soldi vanno in Cina?". Elkann e Tavares accerchiati

06 maggio 2024 a

Altre bordate contro Stellantis, il gruppo presieduto da John Elkann e il cui ad è Carlos Tavares, il colosso dell'auto sempre più lontano dall'Italia e, per inciso, alle prese con un trimestre drammatico tra calo delle vendite e crollo in Borsa.

A scagliarsi contro Stellantis, ora, anche il sindaco Pd di Torino, Stefano Lo Russo, il quale picchia duro: "Se non c'è la garanzia che gli incentivi vengano messi a sostenere la produzione italiana, e quindi sono incentivi all'acquisto, si spostino questi incentivi sui luoghi della produzione. Si chieda a Stellantis un impegno chiaro. Si mettano incentivi perché si possa favorire la produzione di auto in Italia", tuona il primo cittadino nel corso della presentazione del Salone dell'Auto edizione 2024.

Dallo stesso palco, pochi minuti dopo, anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha mostrato tutti i suoi dubbi circa l'attuale sistema di incentivi. "Bisogna valutare a chi vanno gli incentivi", ha premesso il ministro delle Infrastrutture. "Se io spendo denaro pubblico per aiutare i cinesi mi devo porre il problema", ha sintetizzato il problema Salvini. Già, a che gioco sta giocando Stellantis?

Infine, le parole di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, sempre dal salone dell'auto; "La situazione del settore auto ha luci e ombre. Non possiamo dimenticare che l'industria manifatturiera paga un terzo degli stipendi dei piemontesi, quindi deve avere grande attenzione da parte nostra. In particolare, l'auto ha un cambiamento da attraversare, che è il passaggio all'elettrico. La transizione deve essere fatta gradualmente e con buon senso", ha rimarcato. "Naturalmente abbiamo bisogno che si facciano più auto - ha aggiunto -, oggi a Mirafiori si fanno 80mila auto all'anno, un tempo, mentre se ne facevano 400mila e 400mila è il numero di auto che Stellantis oggi fa in Italia", ha concluso Cirio, fissando l'obiettivo a quota 200mila vetture prodotte da Stellantis in Piemonte.