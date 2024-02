L'aria che tira, Sgarbi liquida Alessia Morani: "Presentare il tuo libro è un lavoro?"

05 febbraio 2024 a

a

a

"Anch'io ho fatto il sottosegretario e da avvocato mi dimisi dall'Ordine": Alessia Morani lo ha detto a Vittorio Sgarbi a L'Aria che tira su La7, riferendosi alle dimissioni non ancora effettive del critico d'arte da sottosegretario alla Cultura. "È ovvio che quando si riveste un ruolo di governo qualunque professione genera un conflitto di interessi - ha continuato la dem -. È molto banale, io l'ho fatto e non credo che Vittorio avrà difficoltà a farlo perché comunque ha tanti e tali incarichi oltre alla politica che può dimettersi tranquillamente"

"Mi state convincendo, magari lo farò questo stesso pomeriggio", ha risposto Sgarbi. Che però ha voluto precisare: "L'errore grave dell'Agcom è parlare di professione. Io le professioni le ho fatte, sono in pensione. C'è la professione di presentatore del libro della Morani o del libro di Parenzo? No, io ho presentato libri, secondo loro troppi, se ne avessi fatta una ogni 10 giorni poteva andare bene. Loro chiamano professione presentare una mostra, presentare un libro, fare una conferenza, io mi permetto di dire che non è così". "Te lo dicono perché hai la delega alla Cultura", lo ha incalzato il conduttore David Parenzo. Ma lui ha ribattuto: "Il tema è un altro, è la parola professione. La professione che io ho fatto, come l'avvocato la Morani, è una professione da cui sono in pensione". Infine, però, la Morani ha chiosato: "Se chi fa il sottosegretario alla Cultura riceve un incarico da un museo o da un altro ente che riguarda la cultura, è evidente che c'è un conflitto di interessi".

Qui il suggerimento di Alessia Morani a Sgarbi a L'Aria che tira