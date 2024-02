Giorgia Meloni sul premier giapponese Kishida: "Cosa mi ha regalato"

05 febbraio 2024 a

"Ho incontrato i ceo di alcune grandi aziende giapponesi e sono rimasta colpita dal fatto che molti di loro parlassero italiano": Giorgia Meloni lo ha detto durante la sua visita a Tokyo, in Giappone, dove ha incontrato il suo omologo Kishida. Parlando della sua difficoltà con la lingua, la presidente del Consiglio ha detto: "A volte non ci rendiamo conto di quanto la nostra cultura e la nostra forza sia fondamentale. Io, pur riconoscendo la forza culturale del Giappone, non mi sono lanciata nello studio del giapponese. Il primo ministro mi ha regalato per mia figlia un dizionario giapponese italiano di Hello Kitty, quindi spero che per mia figlia le cose vadano meglio".

"Ringrazio il primo ministro Fumio Kishida per la calorosa accoglienza - ha scritto poi la Meloni sulla piattaforma X -. Il Giappone è una nazione amica con cui l'Italia sta cooperando con grandissima sintonia in molti settori strategici". E ancora: "Insieme abbiamo lavorato per assicurare un efficace passaggio di consegne tra le nostre rispettive presidenze del G7 e ribadisco il mio profondo apprezzamento per l'immenso lavoro che la presidenza giapponese ha svolto lo scorso anno in un momento estremamente complesso, consentendo di mantenere viva l'attenzione sulle grandi sfide di oggi e per le quali daremo continuità con la presidenza italiana".