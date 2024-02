Stupro di Catania, la Lega smaschera il Pd: "Per loro non tutte le violenze sono uguali"

05 febbraio 2024 a

Il Pd sullo stupro di Catania è rinasto immerso nel silenzio. Soprattutto la segretaria Elly Schlien che ad oggi, lunedì 5 febbraio non ha prferito parola su quanto accaduto. E così la Lega punge i dem sul caso che sta facendo parecchio discutere, soprattutto per il dramma che ha dovuto affrontare questa ragazina 13enne violentata da un gruppo di egiziani che erano ospiti dei centri di accoglienza.

"Vicinanza alla ragazzina di appena 13 anni vittima, purtroppo, dell'abominevole stupro a Catania da parte di un branco di egiziani, ospiti di una comunità d'accoglienza. Alla profonda gratitudine nei confronti delle forze di polizia che hanno fermato questi tremendi criminali, si aggiunge l’assoluta, necessaria, fermezza di impedire l’arrivo di pericolosi delinquenti nel nostro Paese. Ma un altro dramma è legato a questo episodio di violenza: il vergognoso silenzio del Pd. Dalla sinistra, ancora nessuna condanna nei confronti di questi 7 mostri. Forse perché egiziani?”, afferma la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa e presidente commissione Diritti umani a Palazzo Madama.

E anche la senatrice Elena Testor, capogruppo Lega in commissione d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, mette nel mirino il Nazareno: "Siamo vicini alla giovane vittima dello stupro a Catania per mano di un branco di egiziani. Stupisce il silenzio su questa terribile violenza da parte di una certa sinistra e di alcuni leader di partito. Per il Pd evidentemente gli stupri non sono tutti uguali". Scontro aperto.