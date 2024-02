Pozzolo, il teste Luca Zani in condizioni gravissime dopo una caduta in bici

05 febbraio 2024 a

Luca Zani ricoverato in gravi condizioni al Centro Traumatologico Ortopedico. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Biella è stato vittima sabato di un grave incidente in mountain bike. Il 57enne stava scendendo in tarda mattinata con un gruppo di amici dal Monte Casto, lungo un sentiero per esperti, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del suo mezzo andando a sbattere violentemente contro un albero. Immediato l’intervento degli specialisti del Soccorso Alpino e dell’elicottero.

Zani, che sarebbe rimasto cosciente, è stato così legato sulla barella e poi issato a bordo del velivolo con cui è stato trasportato all'ospedale torinese. Al suo arrivo gli è stato diagnosticato un trauma cervicale. La prognosi per il momento è di novanta giorni. Avvocato noto in città, Zani è entrato in Consiglio comunale nel gruppo di FdI. Per lui in vista delle prossime elezioni si ipotizzava, nel caso di una vittoria del centrodestra, un posto in giunta.

Il nome di Zani nelle ultime settimane è stato legato al caso di Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola a Capodanno è partito un colpo. Stando al racconto del consigliere comunale, "Pozzolo aveva la pistola in mano, ed era solo. Solo dopo si è avvicinato il capo scorta. Io stavo raccogliendo gli ultimi bicchieri dai tavoli e, di sfuggita, ho notato che quell'oggetto, che pensavo essere un accendino, era rivolto proprio nella direzione in cui ci trovavamo io e Luca Campana, l'operaio ferito. Per questo mi sono spostato. Poi ho sentito lo sparo".