Danilo Calvani, i post scomodi dell'attivista che guida la protesta dei trattori

È Danilo Calvani il volto principale delle proteste degli agricoltori in Italia. Ex leader del movimento dei Forconi, Calvani ora dirige il “Comitato degli agricoltori traditi” (Cra), il primo ad aver dato il via alle manifestazioni di piazza. Nel mirino di uno dei leader della protesta, oltre al governo e le politiche europee, ci sono Coldiretti e sindacati di categoria. Ieri Dagospia ha riportato i post pubblicati da Calvani su Facebook. Tra i più “coloriti”, ci sono quelli contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accusato di essere troppo filo dem. In altri post, invece, Calvani se la prende con Nichi Vendola per la sua omosessualità («è contro natura») e con l’ex deputato Pd Emanuele Fiano (anche lui «contro natura»).