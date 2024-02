Generale Vannacci, Salvini: "Tempo al tempo", cosa può accadere

06 febbraio 2024 a

Il generale Roberto Vannacci: questo il nome che la Lega di Matteo Salvini vorrebbe candidare alle europee come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni. "Condivido una parte delle riflessioni del generale Roberto Vannacci e mi farebbe piacere condividere un cammino insieme. Tempo al tempo", ha detto ieri, lunedì 5, febbraio, il leader del Carroccio rispondendo a chi gli chiedeva se il nuovo libro di Vannacci - in cui il generale critica l’auto elettrica e gli estremismi green - rappresenti un nuovo passo verso la sua candidatura alle Europee con la Lega. "Io non mi scaglio contro le auto elettriche - ha detto il vicepremier -. Ci sono 400mila italiani che oggi hanno l’auto elettrica su quaranta milioni di vetture, l’1%. Se uno vuole comprarsi l’auto elettrica fa bene a comprarsela, la follia è imporre fra 11 anni solo l’auto elettrica".

In ogni caso, poi, Salvini ha precisato: "Ho letto il primo libro di Vannacci, leggerò anche il secondo se uscirà, però non decido le candidature in base alle auto elettriche o ai libri". Il segretario della Lega - come riporta il Tempo - è convinto di poter centrare l'obiettivo doppia cifra col militare. A tal proposito il generale qualche giorno fa ha detto: "Ringrazio chi ha fatto le proposte perché vuol dire riconoscere in me capacità e meriti. E poi mi riservo di valutare in base a molti criteri, professionali, familiari. Quando scioglierò la riserva sarò il primo a dirlo, non vi fidate delle imitazioni che invece millantano di conoscere quali saranno le mie decisioni future".