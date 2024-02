Stefano Bandecchi annuncia: "Mi dimetto da sindaco di Terni"

08 febbraio 2024 a

"Ho comunicato pochi minuti fa alla giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare le mie dimissioni dalla carica di sindaco di Terni": Stefano Bandecchi lo ha detto ai suoi follower in un video su Instagram. Poi ha aggiunto: "Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quale stupidaggine potranno dire". Il primo cittadino ha spiegato, inoltre, che dietro la sua scelta ci sono motivi "di carattere politico".

"Continuo a essere il segretario di Alternativa popolare - ha proseguito Bandecchi - ma non farò più, da qui a 20 giorni, il sindaco della città di Terni, così non correremo il rischio a Terni di avere una dittatura bandecchiana", ha aggiunto con tono ironico, Alla fine ha chiosato dicendo: "Detto questo, saluto tutti i cittadini, ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. E la mia esperienza politica va avanti come segretario di Alternativa popolare".

Qualche giorno fa, in un’intervista al Fatto Quotidiano, aveva detto di voler candidare Vittorio Sgarbi alle elezioni europee: "L’ho chiamato, ha detto che ci avrebbe riflettuto, ma io un posto per lui ce l’ho sempre libero". Sulle dimissioni del sottosegretario, arrivate dopo una lettera dell'Antitrust, aveva invece detto: "Levare a Sgarbi la possibilità di fare dei convegni e delle conferenze è come tagliare le ali a un’aquila. Il sottosegretario non è una professionalità. Se va a fare un lavoro continuativo posso capirla, ma se fa un’intervista, inaugura una mostra, cioè una cosa saltuaria io non la vedo così".