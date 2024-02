Giorgia Meloni: "I dati Ocse, ottimi risultati per l'Italia"

08 febbraio 2024 a

Dopo quelli sull'occupazione, arrivano nuovi dati che sottolineano l'operato del governo e l'ottimo stato di salute del Paese. "Ottimi risultati per l’Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo l’Ocse il reddito reale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell’1,4%.

Dato ancora più significativo se si tiene conto che nello stesso periodo il reddito medio reale degli altri Stati Ocse si è ridotto. Una crescita incoraggiante, dovuta principalmente all’aumento della remunerazione dei dipendenti e dei redditi da lavoro autonomo. In Italia crescono i salari, con l’indice delle retribuzioni orarie cresciuto del 3,1% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Numeri che non si vedevano da molto tempo", ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Facebook.

"Questi risultati -prosegue Meloni- confermano il dinamismo della nostra economia, la bravura dei nostri imprenditori e lavoratori, ma anche gli effetti positivi delle politiche messe in atto dal Governo a favore delle famiglie e dei lavoratori. Risultati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa a sostegno di chi crea ricchezza e lavoro in Italia". Un altro boccone amaro da digerire per i gufi ma soprattutto anche per la sinistra che si affanna ad attaccare l'esecutivo a colpi di sit-in sotto la Rai ma scorda il Paese reale...