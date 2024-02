Valditara contro Zingaretti: "Scuole devastate, sta dalla parte dei violenti?"

12 febbraio 2024 a

a

a

Dopo i casi di devastazione che hanno riguardato in particolare il liceo Severi-Correnti a Milano, monta lo scontro politico. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, picchia duro: "Chi occupa e danneggia la scuola dovrebbe essere bocciato". Parole a cui replica Nicola Zingaretti, deputato del Pd: "La destra contro i giovani con Valditara capovolge la cultura del diritto e inventa la presunzione di colpevolezza. Un'idea autoritaria contro tutta la democrazia", così l'ex governatore della regione Lazio. Insomma, dalla parte di chi devasta scuole e patrimonio pubblico.

A stretto giro, su X, ecco la replica dello stesso Valditara: "È sorprendente che abbiamo avuto un presidente di regione Nicola Zingaretti che non conosce alcune norme fondamentali del codice civile. Io sto dalla parte degli studenti che si vedono devastate le loro scuole e calpestato il loro diritto all'istruzione per colpa di alcuni violenti. Da che parte sta Zingaretti?". Poche parole e una domanda a cui l'esponente Pd ed ex governatore della regione Lazio dovrebbe dare risposta.