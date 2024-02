Gaza, c'è un errore: il cessate il fuoco

14 febbraio 2024 a

Il Parlamento italiano ha votato e, di fatto, ha deciso che nel conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas è arrivato il momento di un "cessate il fuoco": la maggioranza, infatti, si è astenuta su un emendamento sul punto presentato dal Pd. Un errore, secondo Mario Sechi, il quale spiega: "Temo che il governo, la maggioranza, non abbiano pensato alle conseguenze di una scelta che apre la porta come minimo del 'giustificazionismo' ai nemici di Israele".

