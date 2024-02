Guido Crosetto rompe il silenzio: "Spero di conservarlo sempre"

14 febbraio 2024 a

"Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato messaggi privati, via social od in altri modi, per l’amicizia, la vicinanza e l’affetto. Spero di conservarlo sempre. Ne sono stato colpito ed onorato": Guido Crosetto, ministro della Difesa, lo ha scritto sulla piattaforma X, ringraziando per i tanti messaggi ricevuti in seguito al suo ricovero d'urgenza. Ieri, infatti, il ministro è andato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy per un forte dolore al petto.

Il ministero della Difesa ha fatto poi sapere in una nota che gli accertamenti e il monitoraggio a cui è stato immediatamente sottoposto Crosetto in ospedale hanno evidenziato una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Al momento, comunque, le sue condizioni di salute sono considerate buone. Nelle prossime ore il ministro verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore. A parlare delle condizioni di Crosetto è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sta abbastanza bene, l'ho sentito al telefono, siamo ottimisti". Già ieri, tra l'altro, il dicastero della Difesa aveva fatto sapere in una nota che il ministro "ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni".