Renzi bacchetta De Luca: "Meloni merita il nostro rispetto"

16 febbraio 2024 a

a

a

"Su questo De Luca sbaglia profondamente": Matteo Renzi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, lo ha detto a proposito delle parole usate dal governatore campano contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa mattina, guidando la protesta di diversi amministratori locali del Sud contro l'autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione, il presidente della Campania si è lasciato andare a parole forti contro la premier, che lo aveva invitato ad andare a lavorare anziché protestare: "Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione? Lavora tu, str***".

"Talvolta - ha commentato Renzi su La7 - io ho l'impressione che lui sia vittima del suo personaggio e che quindi debba alzare i toni. Siccome molte delle cose che dice sono degne di ascolto, è stato un bravissimo sindaco di Salerno, si occupa della Campania, crede in quello che fa, è un ottimo politico, conosce la sua gente, io dico che sbaglia a insultare chi non la pensa come lui. Lo rafforza nel suo personaggio da showman, ma è profondamente ingiusto verso le persone che ascoltano". Infine l'ex premier ha espresso solidarietà alla Meloni: "Io che su molte cose la penso come De Luca e penso che questo governo stia facendo del male al Sud, dico che Meloni merita il nostro rispetto, non deve essere trattata come ha fatto De Luca, anzi la mia solidarietà a Giorgia Meloni".

Qui l'intervento di Renzi a Tagadà