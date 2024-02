De Luca, un buzzurro istituzionale: perché deve andare a casa

17 febbraio 2024 a

Ecco lo stile della sinistra: De Luca insulta e il Pd tace. Il governatore in piazza contro l'autonomia sbrocca e dà alla premier della "str***a". Dai dem non arriva alcuna condanna. E poi parlano dei toni della destra... Chi sghignazza, scrive il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero di oggi, sottovaluta un punto: "da tempo il De Luca era una pentola a pressione in casa del Partito democratico e da ieri è un caso politico e istituzionale per Elly Schlein".