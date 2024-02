Foti inchioda De Luca: "Dietro il turpiloquio lo spazio che il Pd non gli concede"

17 febbraio 2024 a

Vincenzo De Luca ha promesso di querelare Tommaso Foti. Il motivo? L'accusa del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera secondo cui "la Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc". Una notizia che il governatore campano definisce falsa. Ma non si è limitato a questo, perché l'esponente del Pd ha insultato Meloni definendola "str***". Un turpiloquio che comunque non stupisce Foti. "Mi stupisce la caduta di stile di De Luca e mi stupisce che le donne di sinistra non siano insorte. Ma questo fa parte dei due pesi e delle due misure cui la sinistra ci ha da tempo abituato", tuona intervistato dal Secolo d'Italia.

E ancora: "De Luca è peggiorato perché un tempo le sue battute erano pesanti ma non arrivavano a questo turpiloquio. Tra l’altro lui rappresenta un’istituzione, rappresenta una Regione che ha una tradizione culturale che non merita di essere scalfita da battute triviali". E allora cosa c'è dietro tutta questa agitazione del governatore, che in protesta con la premier è addirittura sceso in piazza? "De Luca sta facendo così perché evidentemente vuole forzare la mano al Pd sul terzo mandato. Non solo: avendo probabilmente compreso che comunque anche se ci fosse il terzo mandato per lui non ci sarebbe la possibilità di beneficiarne, sta ritagliandosi un suo spazio politico".

Di fronte a tutto ciò anche il Pd mostra il suo vero volto, ossia i dem "fanno finta di non vedere e di non sentire. Una connivenza interessata perché a volte quello che non può dire la nuora lo dice l’amica della nuora o la sorella della nuora".