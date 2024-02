Elly Schlein, il video-ironia di Donzelli: "Ce la puoi fare"

18 febbraio 2024 a

Ancora critiche all'indirizzo della segretaria del Pd, Elly Schlein, da Fratelli d'Italia. Nel mirino il fatto che la dem non abbia espresso solidarietà alla premier Giorgia Meloni dopo gli insulti del governatore dem della Campania, Vincenzo De Luca. In un video su Instagram il responsabile dell'Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, fa uso dell'ironia per condannare il silenzio di Schlein sul famigerato "str..." rivolto da De Luca alla presidente del Consiglio.

"Finalmente parole nette di Elly Schlein sugli insulti di De Luca a Giorgia Meloni!", si legge a corredo del filmato pubblicato dallo stesso Donzelli. Eppure nella clip si vede la dem 'dribblare' le domande dei giornalisti sulle frasi del governatore della Campania, preferendo rispondere sull'autonomia differenziata. "Ce la puoi fare. Prova a condannare De Luca che insulta la Meloni. Un uomo che volgarmente offende una donna", commenta ancora il meloniano provando invano a spronare Schlein che invece sceglie la linea del silenzio su De Luca. "Niente da fare - conclude lui - non le riesce proprio a condannare qualcuno del Pd che insulta una donna, se questa donna è Giorgia Meloni".