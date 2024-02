Sardegna, la frenata della Todde: "Schlein e Conte sul palco? Chiudiamo con i sardi"

19 febbraio 2024 a

In Sardegna si avvicina l'ora x per il voto. E la candidata di 5s e Pd, Alessandra Todde, chiude le porte all'ipotesi di un comizio di chiusura a Cagliari in cui avrebbero dovuto parlare Elly Schlein e Giuseppe Conte. Era stato l'ex premier a dare la sua disponibilità per un intervento dal palco insieme alla leader dem. E la stessa Schlein proprio oggi ha sottolineato la sua intenzione di "spingere insieme a Conte per la Sardegna".

Di fatto un semaforo verde per il comizio congiunto. Ma Alessandra Todde ha deciso di "dissociarsi" o di prendere le distanze dai due leader affermando di voler chiudere "insieme ai sardi" la campagna elettorale. Non proprio una chiusura netta ma in realtà si tratta forse di un modo di dimostrare la sua autonomia rispetto ai partiti che la sostengono per respingere le accuse mosse da Renato Soru che ha parlato di una "candidatura calata dall'alto".

Ecco le parole della Todde: "Giuseppe è stato in Sardegna per tre giorni, Elly torna domani a Carbonia e Cagliari. Il 21 sera Bersani chiuderà a Nuoro. Il sostegno dei leader non è mancato e li ringrazio per questo. Abbiamo deciso di chiudere Cagliari il 23 sera tra la nostra gente e con i cittadini sardi", ha affermato all'Adnkronos. Vedremo cosa accadrà. Di certo è una circostanza singolare il "gran rifiuto" della Todde...