Milano, spunta la scritta "Meloni assassina di bambini", sinistra in silenzio

Non si arresta l'odio rosso nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo i fantocci che ritraevano il suo volto bruciati a Torino e Rieti, ecco che una scritta a dir poco sconvolgente compare a Milano. Il contenuto? "Meloni assassina di bambini". A denunciare l'accaduto sono Romano La Russa, assessore lombardo alla Sicurezza e il senatore Sandro Sisler, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia.

La scritta è apparsa in un muro in viale Sondrio. Questa è stata realizzata con della vernice blu, a pochi passi dalla stazione Centrale. Una scritta, denunciano i due esponenti di FdI, "denigratoria e offensiva". Anche se non è la prima. "Ancora una volta siamo di fronte al risultato del clima d'odio cavalcato da una certa parte della politica che preferisce ricorrere agli insulti invece di fare proposte costruttive. Purtroppo, scritte di questo genere sono comparse in diversi punti della città, segno evidente della volontà di alimentare un clima di tensione". Da qui l'appello alla sinistra e al sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Ci aspettiamo che la sinistra prenda immediatamente le distanze da queste frasi e che la Giunta di Sala le faccia coprire al più presto".

La notizia arriva a pochi giorni di distanza da un altro fattaccio su cui i dem sono rimasti in silenzio: il turpiloquio di Vincenzo De Luca. Il governatore campano ha definito il premier "una stro***". Ma da Elly Schlein neanche una parola.