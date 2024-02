Sardegna, gufi in volo: il Pd spera nel colpo ma...

20 febbraio 2024 a

In vista delle Regionali in Sardegna, la sinistra fa circolare clandestinamente sondaggi secondo cui sarebbe davanti. E così Pd e Cinque Stelle ci provano con la candidata in comune Alessandra Todde. Ma, è l'avvertimento di Pietro Senaldi, la sfida col centrodestra è tutta da giocare. Basti pensare al fatto che la forza di Paolo Truzzu, nome scelto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, sta nelle dieci liste che lo appoggiano, che contengono nomi importanti. La sua rivale invece, è riuscita a pareggiarlo nel numero di liste di sostegno ma non nella qualità dei candidati. Insomma, la partita è apertissima.

