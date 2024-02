Autovelox, il nuovo piano: vietati sulle strade sotto i 50 e i 90 km/h, i dettagli

20 febbraio 2024 a

In arrivo una stretta sugli autovelox: Matteo Salvini prepara le nuove regole indirizzate ai sindaci. "Non può esserci il fai da te", va ripetendo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il vicepremier, nonché leader della Lega, sta infatti studiando un modo per limitare il potere dei sindaci e dettare delle regole che garantiscano un'omologazione a livello nazionale. Troppo spesso per Salvini i Comuni usano gli autovelox "per fare cassa". E i numeri sembrano dargli ragione: nel 2023 gli incassi effettivi da multe stradali sono aumentati del 6,4 per cento rispetto al 2022, e addirittura del 23,7 rispetto al 2019.

Finita qui? Niente affatto. Con 11.130 mila apparecchi installati, secondo il Codacons l'Italia è anche il Paese europeo con il maggior numero di autovelox. Assoutenti calcola poi che solo nelle venti principali città italiane questi apparecchi hanno garantito 76 milioni di euro di incassi nel 2022, con "non poche anomalie".

Da qui l'avvertimento ai sindaci: "Non può esserci l'autovelox fai da te - ha tuonato a Rtl 102.5 Salvini -, prevedremo un'omologazione nazionale e quindi che ci siano impianti verificati e omologati. L'autovelox per salvare vite in punti pericolosi, fuori da una scuola o da un ospedale, ci sta, ma gli autovelox piazzati dalla sera alla mattina hanno poco a che fare con la sicurezza". Ecco allora il pesante sospetto: "In alcuni casi mettere il limite dei 50 in stradoni larghi, lascio a voi giudicare se è per sicurezza o per fare alcune centinaia di multe al giorno".