Elly Schlein a Cagliari, contestata a tempo record: "Palestina libera, Israele terrorista"

21 febbraio 2024 a

a

a

Caos e contestazioni hanno accolto la segretaria del Pd Elly Schlein a Cagliari, in Sardegna, dove domenica 25 febbraio si voterà per le Regionali. Ad assediarla soprattutto alcuni militanti pro Palestina. Appena la leader dem ha messo piede nel foyer del Teatro Massimo di Cagliari, un gruppo di circa venti manifestanti ha inveito contro di lei urlando “Palestina libera”, “Israele sionista, Stato terrorista”, e sventolando bandiere palestinesi. Ad attirare l'attenzione dei giornalisti, quindi, sono stati proprio loro, a quanto pare non proprio soddisfatti della linea incerta del Nazareno sul conflitto in corso in Medio Oriente.

A un certo punto la calca ha reso davvero complicato l'ingresso della Schlein nel teatro, dove oggi era in programma un incontro moderato dal giornalista Luca Telese. Quando la segretaria è riuscita finalmente a entrare in sala, i manifestanti hanno provato a seguirla. E per questo motivo non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine lì presenti. Visto il caos, la leader dem ha tentato, anche se con scarsi risultati, di parlare con i manifestanti, che però sono apparsi fin da subito non proprio aperti al dialogo. “Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre - ha spiegato la Schlein – e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa”.