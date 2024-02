Matteo Orfini, la promessa agita il Pd: "Sotto al 19%? Io i capelli rossi, Schlein si dimette"

21 febbraio 2024 a

Cominciano già a preparare il terreno per l'eventuale flop. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane la soglia minima su cui dovrà di fatto basarsi la permanenza di Elly Schlein alla guida del Pd è quella del 20 per cento alle Europee. Sotto questa percentuale i dem potrebbero pensare al cambio di leadership. Siamo sul piano degli scenari ma qualcoche segnale di paura comincia a farsi vedere. E bisogna ascoltare con attenzione le parole di Matteo Orfini a Un Giorno da pecora: "C’è la possibilità di fare un ottimo risultato, vale a dire meglio delle politiche, superare il 19%...”.

Insomma l'asticella si sposta già a uno zerovirgola in più delle politiche e a quanto pare per salvare la poltrona della Schlein basta uno 0,1 in più di Letta. Con 19,1 al Pd negherebbero qualche problemino di consensi.

Ma attenzione perché c'è di più. E di fatto Orfini fa una scommessa che potrebbe trasformarsi in un grande boomerang: "Le europee non andranno male e sono pronto a scommettere che Schlein resterà segretaria del Pd. Scommetto che andremo bene e se non sarà così ed Elly si dimetterà - ha aggiunto Orfini a Radio1 - sono pronto a tingermi i capelli di rosso". Insomma dal Nazareno si fanno i dovuti scongiuri perché la partita che si gioca la segretaria è di quelle decisive. Un passo falso potrebbe costare caro al Pd. Bisogna anche dire che fare meno del 19 per cento non sarebbe una Caporetto ma un vero e proprio disastro epocale. Di cui la Schlein dovrebbe dare conto. E Orfini dovrebbe poi andare in giro coi capelli rossi...