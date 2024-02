Elisabetta Piccolotti, scoppia la bufera: "Mi sono alzata alle 6 del mattino"

22 febbraio 2024 a

Un dibattito surreale alla Camera. Elisabetta Piccolotti ci tiene a dire a tutti che si è svegliata alle 6 del mattino. Dietro questa frase c'è un pasticcio avvenuto in Aula in cui è incappato il sottosegretario Ostellari. Infatti alla Camera era stato dato parere favorevole a una mozione con prima firmataria proprio la Piccolotti sul tema della tutela della professione giornalistica e sulla libertà di stampa. Ma dopo una rapida verifica qualcosa non tornava tra il testo passato al sottosegretario e quello depositato dai parlamentari. Un disguido di cui lo stesso Ostellari si è scusato. Ma tanto è bastato per mandare su tutte le furie le opposizioni che hanno inveito contro il governo.

E nel tentativo di mettere l'esecutivo in difficoltà accusandolo di mancanza di rispetto verso il Parlamento, la Piccolotti ha affermato di "essersi svegliata alle 6 del mattino per leggere le mozioni e "alle 8 ero qui".

L'Aula rumoreggia e la Piccolotti ha ribadito: "Sì, mi sono svegliata presto". La risposta non si è fatta attendere. È arrivata dal leghista Stefano Candiani che ha fulminato la parlamentare di Sinistra Italiana con una farse pungente: "Non è una cosa così eroica, sa. Siamo anche pagati per farlo". Insomma caso chiuso. Ma resta quel "fastidio" della Piccolotti per la sveglia alle 6. Non è certo l'unica in Italia e nel mondo a svegliarsi a quell'ora per andare a lavoro...