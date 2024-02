DiMartedì, la Piccolotti: "Censura fisica e deriva autoritaria"

Roberto Tortora 21 febbraio 2024 a

A DiMartedì una scatenata Elisabetta Piccolotti, deputata in quota Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Il conduttore, Giovanni Floris, le dà la parola chiedendole se in Italia c’è un clima di dissenso nei confronti del governo.

La Piccolotti risponde senza mezzi termini: “C'è un problema enorme di dissenso in Italia, le manifestazioni di piazza degli ultimi tempi chiedono di parlare della Palestina, delle cose gravissime che stanno accadendo nella striscia di Gaza, sono circa 30mila i morti, tra cui tantissimi bambini. La Rai cerca prima di silenziare verbalmente chi durante il Festival, nel Dopofestival osa fare accenno a ciò che sta accadendo in quella terra sfortunata e poi si passa alla censura fisica, si passa alle manganellate ai giovani sotto le sedi della Rai e di nuovo si torna alla censura delle immagini".

La Piccolotti prosegue parlando di una deriva autoritaria che preoccupa: “Siamo veramente dentro una deriva, ci fa davvero paura per due ragioni: la prima è perché è tesa naturalmente a zittire il dissenso, a spaventare le persone, ‘non manifestate per la Palestina, perché vi picchiamo nelle piazze’. La seconda è che tutto questo serve anche a silenziare il disagio sociale che c'è, milioni di famiglie che hanno difficoltà con l'inflazione, gli stipendi troppo bassi, i diritti che mancano, la sanità che non funziona. Di questo non si può dire nulla in questo Paese, veniamo silenziati a tutti i livelli e c'è una cultura dell'autoritarismo che serve a impedire anche future manifestazioni".

"Oggi i sindacati dei metalmeccanici – spiega la Piccolotti - hanno presentato una piattaforma per il contratto e cercano un aumento salariale di 280 euro, queste richieste vanno sostenute con la mobilitazione, con la politica, con gli scioperi. Noi vogliamo sapere, a: cosa ne pensa il governo, se pensa sia giusto o meno aumentare gli stipendi degli operai e io spero che dica che è giusto. B: se fanno la detassazione degli aumenti salariali, perché se è vero che bisogna far crescere gli stipendi, ci aspettiamo che il governo faccia qualcosa di concreto. C: se questi metalmeccanici sciopereranno per i loro diritti si devono aspettare le manganellate, si devono aspettare precettazioni?”.