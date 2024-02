Capezzone, "Schlein nel sandwich. Quando vai al mercato, capita"

22 febbraio 2024 a

Sui giornali tiene banco il giovedì pre-elettorale in Sardegna, con Elly Schlein "presa in sandwich tra i manifestanti pro-Palestina, c'è sempre un più puro che ti epura e un filo-Hamas più filo-Hamas di te - ironizza Daniele Capezzone - e una signora che al mercato ha apostrofato in modo robusto la segretaria del Pd con un 'vada a lavorare'. Quando si va al mercato succede".

Schlein si gioca molto, riflette il direttore editoriale di Libero nel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di oggi, "ma dall'altra parte Giorgia Meloni forse si gioca lo stesso. I retroscena inevitabilmente sono tutti legati alle tensioni del retropalco tra la premier e Matteo Salvini".

Temi di governo: via libera al pezzo più significativi della riforma fiscale, "l'intervento di dimezzamento delle sanzioni-monstre, un atto di minima civiltà nei confronti dei contribuenti che non hanno nascosto le loro entrate al Fisco ma che hanno avuto difficoltà nel versare o contestazioni nel merito".

Questione Ponte sullo Stretto: "Il verde Angelo Bonelli è andato in Procura su mandato di Fratoianni e Schlein ed è stato aperto un fascicolo, atto dovuto. Mattia Feltri si interroga brillantemente: l'opposizione si conduce presentando esposti in procura anziché una battaglia parlamentare?".