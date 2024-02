Prima di Domani, Romeo sulla Todde: "Nasconde i simboli di Pd e M5s, noi orgogliosi dei nostri"

22 febbraio 2024 a

"Capisco che la candidata di centro sinistra in Sardegna preferisca nascondere i simboli e anche Schlein e Conte che in questo momento probabilmente non tiran così tanto. E' comprensibile e la capisco": il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4, riferendosi alle regionali in Sardegna e in particolare alla candidata Alessandra Todde, che nei giorni scorsi ha detto di aver rifiutato la presenza dei leader dei due principali partiti che la sostengono, Pd e M5s, perché "la battaglia è in mano ai sardi".

Diversa la situazione a destra, come ha fatto notare Romeo in tv: "Noi invece come centrodestra siamo orgogliosi dei nostri simboli e dei leader, non ci siamo mai nascosti". E infatti ieri, alla chiusura della campagna elettorale del candidato Paolo Truzzu, c'erano tutti e tre i leader della coalizione, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, Matteo Salvini per la Lega e Antonio Tajani per Forza Italia. Tutti sul palco a Cagliari per sostenere il loro candidato. "Voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida e voglio dire a Paolo di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettargli addosso - ha detto la premier ieri - Ci siamo passati tutti. Penso sia una buona notizia, dimostra il nervosismo di partiti senza identità".