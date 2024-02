Terzo mandato, non litigate: gli elettori di centrodestra non capirebbero

23 febbraio 2024 a

Maggioranza divisa sul terzo mandato: Lega sconfitta in aula, ma volano gli stracci anche dentro il Pd. In Commissione Fratelli d'Italia, Forza Italia, dem e grillini votano contro l'emendamento del Carroccio per prolungare l'incarico ai governatori. Salvini assicura: "Nessuna frattura". L'editoriale di Daniele Capezzone è un appello al centrodestra: "Evitate assist agli avversari e non litigate, gli elettori non capirebbero e avrebbero ragione".