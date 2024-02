Bersani sponsor della Todde? Ma i grillini lo avevano ridicolizzato

23 febbraio 2024 a

Pier Luigi Bersani si è ridotto sponsor di Alessandra Todde, candidata governatrice del centrosinistra in Sardegna, ma si è dimenticato di come i grillini lo avevano ridicolizzato. L'ex segretario del Pd, sottolinea Francesco Storace su Libero, "è vittima della sindrome di Stoccolma: nel 2013 era stato sbertucciato in diretta streaming dai pentastellati, ora invece accompagna in tour elettorale l'esponente dei Cinque stelle.