Regionali in Sardegna, Todde dichiara la vittoria. FdI: riconteggio in alcuni Comuni

E' il giorno del verdetto per le elezioni regionali in Sardegna. Iniziato alle 7 nelle 1.884 sezioni lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale dopo la giornata di votazioni di domenica 25 febbraio.



Ore 1.25 - Passerella di Schlein e Conte

"Un passaggio storico. Un presidente donna per la prima volta in Sardegna ed è la prima vittoria alle regionali di un candidato del Movimento Cinque Stelle", ha affermato Giuseppe Conte. Elly Schlein: "Sono emozionata per questo risultato. Questo risultato conferma una scelta che è maturata sul territorio".



Ore 1.00 - Todde dichiara la vittoria

"Faremo una conferenza domattina con i dati definitivi ma con i numeri e le verifiche che abbiamo fatto si profila una vittoria. Scriviamo una pagina della storia della Sardegna", ha affermato la Todde a notte fonda quando mancano meno di 100 sezioni da scrutinare.

Ore 00.29 - Bonaccini si complimenta con Todde a scrutinio incompleto

"La destra si può battere. Complimenti e buon lavoro alla presidente Alessandra Todde. Ma anche tanti applausi ad Elly Schlein ed all'intera comunità del Partito Democratico. Adesso unire il centrosinistra e costruire l'alternativa nel Paese. Forza e coraggio!". Lo scrive sui sociale network il presidente del Pd e dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.



Ore 23.56 - Due Comuni non terminano lo spoglio

I comuni di Luras e Narcao "non hanno terminato lo spoglio di alcune sezioni e dovrà essere il tribunale a concludere le operazioni di scrutinio". Lo sottolinea all’Adnkronos il deputato sardo di Fdi Gianni Lampis, mentre è ancora in corso lo scrutinio delle regionali in Sardegna.



Ore 23.53 - Todde guida lo sprint finale

Quando sono state scrutinate 1739 sezioni su 1844 Alessandra Todde raggiunge 314.290 voti, equivalenti al 45,4%. Paolo Truzzu conquista 312.175 voti, cioè il 45%. Lo scarto a questo punto si amplia a 2.115. Lorenzo Pregliasco di YouTrend, sito specializzato nei numeri della politica, ha assegnato con una breaking news la vittoria ad Alessandra Todde, spiegando che le sezioni i cui dati devono ancora essere scaricati sul sito della Regione non dovrebbero cambiare il risultato, anzi potrebbero leggermente ampliare il vantaggio di Todde dopo questo tiratissimo sprint finale.



Ore 23.47 - A Cagliari mancano 3 sezioni: Todde al 53%, Truzzu al 34%

Nella città di Cagliari, mentre lo scrutinio per le elezioni regionali è ancora in corso, è avanti la candidata del campo largo Alessandra Todde su Paolo Truzzu, nella città dove l'esponente FdI è sindaco.

Ore 23.31 - Todde davanti a Truzzu con un +0,4 per cento

Col 45,4% dei voti Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, continua a guidare la corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, è al 45%. Sono state scrutinate 1.718 sezioni su 1.844.



Ore 23.06 - FdI: serve riconteggio in alcuni Comuni

In alcuni Comuni della Sardegna si andrà al riconteggio dei voti in Corte d'appello. Lo annuncia il deputato di Fratelli d'Italia, Gianni Lampis, arrivato in tarda serata nella sede del comitato elettorale del candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu. Problemi sul conteggio dei voti sarebbero stati riscontrati - secondo quanto si apprende - in particolare a Luras (in provincia di Sassari) e Narcao (provincia Sud Sardegna).



Ore 22.41 - Uno 0,1 per cento tra Todde e Truzzu

Col 45,2% dei voti Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, continua a guidare la corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, è al 45,1%. Prosegue, dunque, il testa a testa tra la parlamentare M5s e il sindaco di Cagliari, esponente FdI. Sono state scrutinate 1.664 sezioni su 1.844.



Ore 22.26 - Poco più di 2000 voti di distacco

Sono poco più di 2.200 voti dividono Alessandra Todde, candidata presidente della Regione Sardegna per il Campo largo del centrosinistra, dal rivale del centrodestra, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, quando mancano 258 sezioni su 1.844 alla conclusione dello scrutinio, iniziato ben 15 ore. Todde è in lieve vantaggio, ma mancano ancora comuni di peso, come Selargius e Quartucciu, nella Città metropolitana di Cagliari, che non hanno trasmesso alla Regione i risultati di nessuna delle loro sezioni.



Ore 22.06 - Mancano 300 sezioni, i candidati si giocano tutto

Mancano meno di 300 sezioni, sono scrutinate 1.586 su 1.844 e Alessandra Todde, candidata del campo largo M5S-Pd è al 45,4% mentre Paolo Truzzu è al 45%. In termini assoluti ballano meno di tremila voti: Todde è a 283.083, Truzzu a 280.877.



Ore 22.00 - FdI: "Aspettiamo fino all'ultima scheda"

"Aspettiamo fino all'ultima scheda dell'ultima sezione....". Fonti di Via della Scrofa, parlando con l'Adnkronos, fanno sapere che la partita delle regionali in Sardegna per Fratelli d'Italia può dirsi chiusa soltanto in presenza di un dato definitivo, certo, inappellabile.



Ore 21.53 - Mille voti appena di distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu

Quando sono state scrutinate 1550 sezioni su 1844, Todde conquista 274.797 voti (45,3%), mentre Truzzo è a 273.881 voti (45,1%).



Ore 21.46 - Ancora vicinissimi

Col 45,3% dei voti Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, continua a guidare la corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, è al 45,1%. Sono state scrutinate 1.546 sezioni su 1.844.



Ore 21.45 - Todde allunga su Truzzu

Il risultato parziale del centrosinistra vede, con 1.405 sulle 1.844 sezioni complessive, Todde al 45,7% mentre Truzzu arretra al 44,9%. Renato Soru è all’8,4%, Lucia Chessa all’1%.

Ore 21.07 - Soru dichiara la sconfitta: "Non raggiungeremo il 10 per cento"

"Abbiamo perso. Ho aspettato prima di arrivare qui, ma ora ho chiaro che non supereremo la soglia del 10%". L’ex presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, ricandidato per la terza volta, arriva a fine serata nella sua sede elettorale a Cagliari nel corso Vittorio Emanuele e ammette la sconfitta, senza nascondere, davanti alle telecamere, la delusione e la sorpresa e cogliendo l’occasione per fare gli auguri ad Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra con la quale non ha trovato un accordo prima delle elezioni.



Ore 20.50 - Testa a testa tra Truzzu e Todde

Col 45,6% dei voti Alessandra Todde, candidata del Campo largo del centrosinistra, continua a guidare la corsa per la presidenza della Regione Sardegna. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, è al 45%. Sono state scrutinate 1.433 sezioni su 1.844.



Ore 20.06 - Tajani: "Per la maggioranza non cambia nulla"

Antonio Tajani: ""Se cambieranno gli equilibri dopo il voto sardo? Non cambia nulla, né nella maggioranza né nel governo, né nelle scelte - fa sapere il titolare della Farnesina -. Siamo tutti calmissimi, nessuno è nervoso. Siamo serafici".



Ore 19.51 - Alessandra Todde al 45,5 per cento, Palo Truzzu al 45,2 per cento



Ore 19.23 - Alessandra Todde al 45,4 per cento, Paolo Truzzu al 45,2 per cento



Ore 19.19 - La figlia di Soru sfida il padre: "Mi deve chiamare lui"

"Mio padre? A Cagliari è bassino, in generale penso che in Sardegna abbia 'tolto' un po’ a destra e un po’ a sinistra... Se lo chiamerò in caso di vittoria di Alessandra Todde? se vince Alessandra il primo passo lo deve fare lui...". Così Camilla Soru, figlia di Renato e candidata al consiglio regionale della Sardegna con il Pd, a "Un giorno da pecora", su Rai Radio 1. "Non crediamo di aver già vinto, i dati sono confortanti ma parziali - spiega la dem -. A Cagliari stiamo andando molto bene, siamo al 53%, e lo stacco di Alessandra Todde rispetto a Paolo Truzzu è del 16%. Abbiamo un tono dell'umore abbastanza alto, il Pd sta performando molto bene, il partito ha retto: è un momento di speranza- sperare è gratuito- e per il momento ci teniamo su".

Ore 18.58 - Truzzu e Todde appaiati al 45,3 per cento



Ore 18.35 - Truzzu e Todde quasi appaiati: separati da uno 0,6 per cento

Col 45,6% dei voti Paolo Truzzu, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, resta in testa ma il suo vantaggio si assottiglia sulla candidata del campo largo, Alessandra Todde, che adesso è al 45%.



Ore 18.27 - A metà scrutinio un punto e mezzo di distacco tra Truzzu e Todde

Siamo al giro di boa dello spoglio. Sono 939 le sezioni scrutinate su 1.844 ed è sempre testa a testa. La distanza tra i due è ora di appena un punto e mezzo percentuale. Truzzu è infatti attestato al 46,1% con 166.038 voti, mentre Todde è al 44,6% con 160.701 voti.

Ore 18.12 - A Sassari (104 sez. su 140) in testa Todde con 53,66% Truzzu al 36,18%

Alle elezioni regionali in Sardegna, quando sono state scrutinate 104 sezioni su 140, nel Comune di Sassari la candidata del centrosinistra Alessandra Todde è al 53.66% mentre il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è al 36.18%. Dai dati, pubblicati sul sito del Comune di Sassari, Renato Soru (Coalizione sarda) è al 9,52% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è allo 0,64%.

Ore 17.55 - 819 sezioni scrutinate, Truzzu sempre avanti

Dopo oltre 10 ore e mezzo dall'inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle elezioni regionali in Sardegna non arriva al 50% delle sezioni scrutinate e si ferma al 44,4% ossia 819 su 1844. I dati ancora parziali vedono ridursi il vantaggio del candidato del centrodestra Paolo Truzzu al 46,7%, mentre Alessandra Todde del centrosinistra recupera qualcosa e si ferma attualmente al 44,3%. Sempre dietro Renato Soru con la sua Coalizione sarda all'8,1% e Lucia Chessa con Sardigna R-esiste allo 0,9%. Intanto, però, iniziano a delinearsi i risultati - sempre parziali - per le singole liste: il Partito democratico si attesta per ora al 14,2%, seguito da Fratelli d'Italia al 13,5%, Forza Italia all'8,2, mentre il Movimento 5Stelle al 7,7% con la Lega che, invece, si ferma attualmente al 4 per cento.

Ore 17.43 - Elly Schlein sullo stesso volo di Conte

Anche Elly Schlein è in partenza per Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio. La segretaria del Pd, a quanto si apprende, viaggia sullo stesso volo con Giuseppe Conte.

Ore 17.36 - Conte: "Risultato sul filo di lana"

"Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde". Così Giuseppe Conte intercettato dall'Ansa, in partenza per Cagliari. "Non erano tanti quelli che immaginavano una sfida così aperta in Sardegna. Si va al fotofinish, il risultato è sul filo di lana e può essere deciso da una manciata di voti. Che si vinca o che si perda, però, sarà stato comunque un risultato straordinario e Alessandra Todde merita l'abbraccio di tutta la nostra comunità per il gran lavoro fatto".

Ore 17.33 - L'azzardo di Conte: in volo verso la Sardegna

Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, è giunto adesso a Fiumicino. A quanto si apprende raggiungerà a Cagliari Alessandra Todde per condividere con lei le ultime fasi dello spoglio elettorale.

Ore 17.27 - Truzzu in vantaggio di 2,3 punti su Todde

Con 773 sezioni scrutinate su 1.844, pari a quasi il 42%, il candidato del centrodestra in Sardegna Paolo Truzzu si attesta al 46,6% e si conferma in vantaggio sulla candidata del campo largo, M5S-Pd, Alessandra Todde, al momento al 44,3%.Seguono Renato Soru (Coalizione sarda) con il 8,2% e Lucia Chessa, per Sardegna R-esiste, con lo 1%.

Ore 17.01 - Todde, netto vantaggio a Cagliari, Sassari e Nuoro

La candidata presidente della Regione per il Campo largo del centrosinistra, Alessandra Todde, e' nettamente in testa in alcune delle principali citta' della Sardegna (inclusa la sua, Nuoro), anche se lo scrutinio e' ancora parziale. A Cagliari, citta' di cui e' sindaco l'avversario del centrodestra, Paolo Truzzu, Todde e' al 53,4%, contro il 34,3% del rivale, quando sono state scrutinate 108 sezioni su 173. A Sassari la candidata del centrosinistra e' avanti col 53,6%, contro il 36,1% di Truzzu (91 sezioni su 140), cosi' come a Nuoro col 53,6%, a fronte del 33,1% del candidato del centrodestra (37 sezioni su 44). Anche a Quartu Sant'Elena, terza citta' della Sardegna per numero di abitanti, il divario e' molto ampio: Todde e' al 50,9%, Truzzu al 41,4%, con 30 sezioni scrutinate su 66.

Ore 16.28 - La tradizione dello "scrutinio lumaca"

Lo scrutinio delle regionali in Sardegna procede a rilento, tanto che è stata "disinnescata" la tagliola. E non è la prima volta. Nel 2019, a distanza di giorni dalla domenica del voto, ancora il quadro dei voti ottenuti dai singoli consiglieri non era ancora definitivo e non si conosceva la composizione del nuovo Consiglio regionale. Nel 2014 le cose non andarono meglio. Anche in quel caso, quando si impose il centrosinistra ri registrarono enormi ritardi e polemiche. Cinque anni fa non tutte le allora 1840 sezioni comunicarono regolarmente i risultati dello scrutinio, cominciati come quest'anno alle 7 del lunedi' successivo al voto, e da concludere entro 12 ore, cioe' alle 19 al piu' tardi. A ridosso del voto di domenica 25 febbraio, pero', il direttore di Servizio Sergio Loddo ha precisato ai 377 comuni della Sardegna che il termine finale delle operazioni di spoglio nei seggi va considerato "meramente indicativo".

Ore 16.19 - Quasi 30% sezioni scrutinate, Truzzu avanti

Quasi il 30% delle sezioni scrutinate (il 28,3%) dopo 9 ore dall'avvio delle operazioni di spoglio delle schede: Paolo Truzzu del centrodestra risulta in vantaggio nella competizione elettorale per le regionali in Sardegna. Il sindaco di Cagliari ed esponente Fdi ha ottenuto finora il 47% delle preferenze, mentre Alessandra Todde del centrosinistra è ferma al 44%. Tra loro una distanza di 5mila voti. Stando ai dati, Renato Soru arriva attorno all'8% mentre Lucia Chessa si ferma circa all'1 per cento.

Ore 16.01 - Oristano e Olbia spingono Truzzu

Il vantaggio del candidato del centrodestra Paolo Truzzu è dovuto in primis alla spinta che arriva da Oristano e Olbia. Ma è Cagliari a preoccupare il centrodestra: Alessandra Todde risulta ampiamente in vantaggio, anche se lo spoglio procede a rilento. Come detto nelle città di Olbia (storica roccaforte di Forza Italia) e di Oristano il risultato dello spoglio ad ora traina la rimonta dell'esponente di FdI. Se il dato regionale si ferma a 436 sezioni scrutinate su 1844 (il 23,6%) con Todde al 44,6% e Truzzu 46,5%, a Oristano (18 sezioni su 36) il primo cittadino di Cagliari è avanti con il 47.12% delle preferenze ottenute finora mentre la leader del Campo largo a trazione Pd-M5s si ferma al 39.25%. A Olbia il divario è minore: Truzzu è al 51.6%, mentre Todde è al 42.37% Todde, quando sono state scrutinate.

Ore 15.58 - Entoruage Todde attacca: "La Regione non carica i dati delle città"

Dall'entourage di Alessandra Todde, candidata M5s del campo largo alla presidenza della Sardegna, filtra "disappunto per la scelta della Regione di non caricare" sul sito dedicato ai risultati elettorali "i dati dei grandi Comuni dove la Todde sarebbe molto avanti". Stando a quanto sostengono ambienti vicini alla grillina, si tratta di "una voluta strategia comunicativa nata per allungare sino a domani l'incertezza sul vincitore". Questo perché i risultati delle città principali, peraltro in parte già visibili sui siti dei Comuni capoluogo, dimostrerebbero, sempre secondo il suo entourage, la vittoria ormai inevitabile di Todde.

Ore 15.40 - Truzzu ancora davanti con il 23 per cento delle sezioni scrutinate

Col 46,5% dei voti Paolo Truzzu, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, resta in testa, quando sono state scrutinate 436 sezioni su 1.840, pari al 23,5% del totale. Alessandra Todde (Campo largo del centrosinistra) segue col 44,5%, mentre Renato Soru (Coalizione sarda) è all’8% e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è allo 0,9%.

Ore 15.35 - Tagliola addio, spoglio va avanti a oltranza

"Il termine finale delle operazioni di scrutino, fissato entro 12 ore dal loro inizio, deve considerarsi meramente indicativo". Lo comunica la Regione Sardegna con una nota che chiarisce la questione della cosiddetta "tagliola". Nel 2019, infatti, le operazioni si conclusero dopo le 19 e si dovette attendere quasi un mese per la proclamazione ufficiale del presidente e dei consiglieri. Le schede non ancora scrutinate furono sigillate e si dovette attendere un ulteriore passaggio in Corte d’Appello. "Salvo che intervengano cause di forza maggiore, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza", spiega la Regione.

Ore 15.20 - Truzzu resta in testa dopo il sorpasso sulla Todde

Il candidato del centrodestra sarebbe in questo momento, col 21 per cento delle sezioni scrutinate al 47,3 per cento. La candidata del campo largo, Alessandra Todde sarebbe al 44,1 per cento.

Ore 14.58 - Sassari, si allarga il divario Todde-Truzzu

A Sassari si allarga il divario tra la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra Todde, e quello del centrodestra, Paolo Truzzu. Nelle 59 sezioni in cui le operazioni di spoglio per le elezioni regionali in Sardegna si sono già chiuse e il 38,09% di schede scrutinate sulle 140 sezioni della seconda città dell'isola, l'esponente pentastellata ha raccolto 10.992 voti, pari al 53,06% delle preferenze, mentre il sindaco di Cagliari si attesta al 37,74% con 7.818 voti. In lieva ascesa rispetto ai dati di questa mattina Renato Soru, leader della Coalizione Sarda, che ha incassato 1.792 preferenze ed è all'8,65%. Lucia Chessa di Sardigna R-esiste ha collezionato per ora 114 voti, pari allo 0,55%.

Ore 14.45 - Truzzu, è sorapasso: 46,1% contro il 45 della Todde

Quando sono state scrutinate 315 sezioni su 1844 (il 17,1%), il leader del centrodestra Paolo Truzzu va avanti al 46,1% rispetto ad Alessandra Todde del centrosinistra che si ferma, per ora al 45%. Circa 1000, anche in questo caso e come in precedenza ma a parti inverse, i voti di distacco tra i due Restano dietro Renato Soru con il 7,9% e Lucia Chessa con l'1 per cento.

Ore 14.39 - Cagliari, Todde avanti

A Cagliari con 55 sezioni scrutinate su 173, Alessandra Todde del Campo largo è al 53,5%, Paolo Truzzu per il centrodestra al 34,3%.

Ore 14.32 - Todde avanti di mille voti: testa a testa clamoroso

Soltanto 1.000 voti separano Alessandra Todde del centrosinistra da Paolo Truzzu del centrodestra nello scrutinio per le regionali in Sardegna. Quando sono state scrutinate 225 sezioni su 1844 (il 12,2%) la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s ora è avanti col 46,1% sul sindaco di Cagliari fermo al 45,3%. Renato Soru, leader della Coalizione Sarda, è al 7,7%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste allo 0,9%.

Ore 14.08 - M5s, parla Ettore Licheri

"Con i dati siamo ancora molto lontani dalla possibilità di poter esprimere delle valutazioni definitive, però alcune cose le possiamo registrare: c’è stata una reazione popolare della gente sarda, c’è stata una coscienza popolare che si è risvegliata. I dati che ci stanno arrivando sono incoraggianti, un segno di discontinuità rispetto al passato": così il senatore del M5s Ettore Licheri, commentando con LaPresse i primi dati ufficiali. E ancora: "La gente era stufa e stanca di questa destra, delle crisi di maggioranza, di rimpasti e inchieste giudiziarie come se non ci fosse un domani. E poi soprattutto credo che i sardi vogliano far pagare a Meloni quell’atto di presunzione che ha compiuto in questa terra, quasi deridendoli o trattandoli da scolaretti. Noi abbiamo deciso di creare questa coalizione, la più grande coalizione progressista mai vista qui in Sardegna, abbiamo scelto l’interprete migliore, una donna capace e competente", ha concluso Licheri.

Ore 13.49 - FdI, Deidda cambia "registro"

Dopo l'iniziale scoramento, ecco che Salvatore Deidda, deputati FdI, ritrova fiduca: "Non abbiamo mai ritenuto che fosse una passeggiata o una vittoria scontata per noi, si sta invece profilando un testa a testa". E ancora: "Stanno arrivando nuovi dati che stanno modificando i primi. Stiamo vincendo in molte sezioni dell’hinterland cagliaritano, nel Sarrabus, nell’Oristanese, in Gallura, nel Sassarese", rimarca il parlamentare sardo.

Ore 13.35 - Testa a testa Todde-Truzzu

Dopo un inizio di mattinata dove sembrava potesse essere tutto in discesa per Alessandra Todde, i dati ora vedono un testa a testa tra la candidata del Campo largo e Paolo Truzzu del centrodestra. Nel terzo aggiornamento ufficiale dai seggi (47 su 1844), Todde è avanti con il 46,3% mentre Truzzu insegue a quota 44,3%. Renato Soru terzo all'8,4% e Lucia Chessa 1%. Secondo gli analisti e i commentatori, sembra pesare il "voto disgiunto" che avrebbe visto molti elettori del centrodestra votare un partito della coalizione ma non il candidato Truzzu, preferendo la Todde.

Ore 13.12 - Polo (Fdi): "Nessuna resa di Truzzu"

"Siamo abituati ad arrivare, e i dati lo stanno dimostrando, fino all'ultima scheda. Il trend delle prime ore era basato su pochissimi seggi scrutinati, non assolutamente attendibile, e sarebbe stato sciocco per noi dare la resa con bassa copertura di spoglio per cui attendiamo". Lo ha detto la deputata di Fdi Barbara Polo, a RaiNews24, smentendo le voci di un'ipotetica resa del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu, sulla candidata del centrosinistra Alessandra Todde. "I dati stanno già cambiando, siamo in testa a testa, a volte siamo avanti noi, a volte Todde, ci sono tutti i presupposti per rimanere fermi e fiduciosi in attesa del risultato. Qualora non fosse quello che ci auguriamo avremo la responsabilità di accettarlo come devono fare forze di partito che si mettono in gioco. Siamo sereni", ha aggiunto.



Ore 12.45 - Clamoroso ribaltone, "Truzzu avanti"

Nuovo aggiornamento ufficiale dei dati delle regionali sarde, e clamoroso "ribaltone": Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, risulta essere in vantaggio su Alessandra Todde, esponente del centrosinistra, di quattro punti. Con 26 sezioni scrutinate su 1.844, Truzzu è al 48,2%, Todde al 44,1. Sale Renato Soru, ora al 6,9%, Lucia Chessa è ultima allo 0,8. Lo spoglio procede molto a rilento, ed è chiara la discrasia tra i dati che diffonde la Regione, e quelli "ufficiosi" che vengono riportati dai partiti.



Ore 12.14 - Frase rubata a Truzzu, "è andata purtroppo"

Luca Telese, ospite di Parenzo a L'aria che tira su La7, riporta una voce di corridoio sullo sfogo di Truzzu con il suo staff: "E' andata, purtroppo".



Ore 12.08 - Youtrend, "netto calo di Truzzu a Cagliari"

Si conferma la tendenza, nella città di Cagliari, del vantaggio di Alessandra Todde (campo largo a trazione Pd-M5s) nei confronti del sindaco Paolo Truzzu, candidato governatore per il centrodestra. Secondo un calcolo effettuato da Youtrend e pubblicato su X, su 17 sezioni Todde ha conquistato 2.854 voti, 283 in più rispetto ai voti presi da Massimo Zedda, candidato del centrosinistra nelle stesse sezioni nel 2019. Truzzu, invece, ha ottenuto 1.847 voti in quelle stesse sezioni, cioè 736 in meno rispetto ai voti presi da Christian Solinas, governatore uscente del centrodestra, nel 2019.

Ore 11.54 - Cossa (centrodestra), "primi dati non sono buoni

"Dai primi risultati sembrano emergere dati non confortanti per il centrodestra, ma è ancora molto prematuro: abbiamo visto in passato situazioni compromesse ribaltate". Lo afferma Michele Cossa, esponente dei Riformatori, nella sede elettorale della coalizione guidata da Paolo Truzzu. "Certo non ci aspettavamo dati così negativi sulla città di Cagliari", sottolinea Cossa.

11.28 - Dati parziali contrastanti dai principali Comuni

In assenza di un aggiornamento dei dati sul sito ufficiale della Regione, quelli di qualche sezione già scrutinata arrivano dai principali Comuni. A Oristano (3 sezioni scrutinate su 36) Paolo Truzzu (centrodestra) risulta in vantaggio col 55,92% su Alessandra Todde (Campo largo), che ha il 36,84%. A Sassari (11 sezioni su 244) la candidata del centrosinistra risulta davanti col 52,4%, mentre Truzzu è al 38,7%. Al contrario, a Olbia (2 sezioni su 54) è il candidato del centrodestra a essere in vantaggio col 51,91%, mentre Todde è al 41,94%. La candidata è davanti anche a Cagliari (4 sezioni su 173): 53,5% contro il 35,7% per l'avversario che della città è anche il sindaco. Ancora nessun dato su Nuoro città.

Ore 11.12 - Primi dati Olbia, Truzzu 51,9% e Todde 41,9%

Concluso lo scrutinio di due sezioni su 54 a Olbia, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu si attesta al 51,9% e Alessandra Todde, candidata del Campo largo, al 41,9%.

Ore 11.01 - Oristano, Truzzu al 55,9%, Todde 36,8%

Con 3 sezioni scrutinate su 36, poco meno del 10% del dato complessivo, a Oristano città il candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu ha incassato il 55,9% dei consensi contro il 36,8% di Alessandra Todde, candidata del Campo largo a trazione 5 stelle-Pd.

Ore 10.59 - Deidda (FdI), "Ce lo aspettavamo"

"Mi aspettavo questo risultato a Cagliari. Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata". A dirlo, intervistato da RaiNews24, e' l'esponente FdI Salvatore Deidda, a proposito delle prime indicazioni non ufficiali sul vantaggio, appunto a Cagliari, di Alessandra Todde su Paolo Truzzu. "Paghiamo il fatto che, forse, in cinque anni non abbiamo governato proprio brillantemente", annota il deputato FdI che pero' si dice "sempre ottimista" e aggiunge che "la partita si gioca sino all'ultima sezione".



Ore 10.42 - 10 sezioni su 1.844, Todde al 53,7%

Dopo 3 ore di spoglio iniziano ad arrivare i primi dati delle regionali in Sardegna. Secondo quanto comunicato dalla Regione, quando sono state scrutinate 10 sezioni su 1.844, in testa Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste con il 53,7%, segue Paolo Truzzu del centrodestra (sostenuto da nove liste) con il 40,3%; Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all'1%. Ovviamente, vista l'esiguità dello spoglio, è ancora impossibile considerare questi dati come rappresentativi dell'intera isola.

Ore 10.36 - Porto Torres, Todde "doppia" Truzzu

A un quarto delle schede scrutinate, a Porto Torres nel Sassarese la candidata presidente del Campo largo ha ricevuto 952 voti, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu 549, il candidato della Coalizione sarda Renato Soru 98 e Lucia Chessa di Sardegna R-esiste quattro.

Ore 9.43 - Todde in vantaggio a Cagliari

Procede a rilento lo spoglio delle schede elettorali alle regionali in Sardegna. A due ore e mezzo dall'avvio delle operazioni, ancora nessun dato ufficiale è stato fornito dalla Regione. I primissimi dati, non ufficiali, comunicati dai rappresentanti dei partiti ai seggi riferiscono, stando a quanto filtra dal Movimento 5 stelle, che la candidata del campo largo a trazione M5s-Pd Alessandra Todde è in vantaggio su Paolo Truzzu del centrodestra in quattro sezioni a Cagliari e una a Porto Torres. Terzo e staccatissimo Renato Soru con la Coalizione sarda. Ultima Lucia Chessa di Sardigna R-esiste.

Ore 7.23 .- Affluenza al 52,4%

L'affluenza è stata del 52,4% in lieve calo rispetto al 53,09% del 2019. Le operazioni di spoglio devono concludersi alle 19, secondo quanto previsto alla legge statutaria elettorale. Nelle prossime ore - dipenderà dalla durata dello scrutinio - si conoscerà il nome del presidente che governerà la Sardegna nella legislatura 2024-2029, la 17esima della storia autonomistica della regione, e succederà al governatore uscente Christian Solinas, leader del Partito sardo d'azione sostenuto dal centrodestra.

Ore 7.00: i 4 candidati

Quattro i candidati in lizza: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, l'ex governatore Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste (in rottura con il Pd e il centrosinistra "ufficiale"), Alessandra Todde per il Campo largo di una decina di liste di centrosinistra tra cui Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra e infine il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.