Sardegna, il pranzo Meloni-Salvini-Tajani: quali sono i due obiettivi dopo il ko sull'Isola

27 febbraio 2024

Un duro colpo da digerire per il centrodestra, il voto in Sardegna: vince Alessandra Todde e perde Paolo Truzzu. Sconfitta per un pugno di voti, ma almeno fino a pochi giorni fa inattesa. Ragione per la quale già ieri, lunedì 26 febbraio, durante lo spoglio si è celebrato un pranzo tra i tre leader, Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani. Già, perché la priorità è guardare subito al futuro: l'obiettivo è tenere Abruzzo e Basilicata. E mostrare agli italiani che le riforme marciano.

