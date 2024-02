Elly Schlein "posseduta" da Annalisa: "Sinceramente, quando, quando, quando"

28 febbraio 2024 a

"Bisogna avere la volontà di trovare una soluzione": Elly Schlein lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a E' sempre cartabianca su Rete 4 in riferimento a una possibile alleanza più strutturale col Movimento 5 Stelle, visto anche il risultato raggiunto in Sardegna, con la vittoria della loro candidata Alessandra Todde. "Spero che quello che è successo - ha proseguito la segretaria del Pd, in relazione alle regionali di domenica 25 febbraio - con la spinta dell'entusiasmo e della speranza che si riaccende, ci spinga tutti a lavorare per trovare queste soluzioni".

La Schlein, poi, si è lanciata in una serie di citazioni musicali, forse per risultare più chiara o più simpatica agli occhi dei telespettatori. Chissà. "Me lo faccia dire con una battuta musicale - ha detto rivolgendosi alla conduttrice - mi ricordo un pezzo di Ghali che diceva 'non uccidiamoci il mood' rispetto alla vittoria che c'è stata ieri". Ma non è tutto. Perché a questa ha poi aggiunto anche un'altra citazione, presa da "Sinceramente", il brano di Annalisa arrivato terzo all'ultima edizione del festival di Sanremo: "Lavoriamo alacremente a trovare le soluzioni perché - faccio un'altra citazione più recente - 'sinceramente quando quando quando' ci mettiamo insieme poi vinciamo. Questa è la cosa che conta di più in assoluto". Intanto, il video in cui la leader dem cita Ghali e Annalisa è già diventato virale sui social.