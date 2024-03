Conte a Dritto e Rovescio: "Disponibili a rinforzare il reddito a livello regionale"

01 marzo 2024 a

"Giorgia Meloni è arroccata nelle stanze dorate di Palazzo Chigi, ma oggi se uno va di fronte a una mensa della Caritas vede che cambia la tipologia delle persone, ci sono intere famiglie che stanno lì a fare la fila, non ci sono più solo i senza dimora": Giuseppe Conte lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, commentando così la sua proposta di ripristinare il reddito di cittadinanza in ogni regione in cui riuscirà a vincere.

"In questo momento - ha proseguito il leader del Movimento 5 Stelle - Caritas e altri centri stanno sovvenzionando altrimenti queste persone non avrebbero di che mangiare, quindi noi diciamo che siamo disponibili anche a livello regionale per rinforzare il reddito di cittadinanza". E non solo. Conte vorrebbe portare la questione anche nell'ambito dell'Unione europea: " Visto che tutti i paesi europei ce l'hanno, allora stabiliamo in Europa questo criterio del reddito europeo di dignità, di cittadinanza, visto che abbiamo dei governanti dal mio punto di vista ottusi".

"La vittoria della Todde mette lei in pole position come leader del centrosinistra...", lo ha incalzato poi il conduttore, riferendosi alla vittoria della sua candidata alle regionali in Sardegna. Ma Conte ha frenato: "Questa questione del leader dell'area progressista appassiona tanto i giornalisti, i giornali, è una questione che si costruisce con battute e risposte, a me e al Movimento 5 Stelle interessa la sostanza di un percorso politico. Stiamo lavorando per costruire un'alternativa di governo e lo stiamo facendo sui temi, sui programmi, sui progetti, lo stiamo facendo cercando di costruire delle politiche del lavoro efficaci che contrastino lo sfruttamento e il lavoro precario".