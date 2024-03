Sardegna, Meloni: "Lo scarto Todde-Truzzu? Si sta assottigliando, valuteremo"

02 marzo 2024 a

a

a

"Si sta assottigliando parecchio lo scarto, le cose sono andate meno peggio di quanto si pensasse": Giorgia Meloni lo ha detto a proposito del distacco tra la candidata del centrosinistra Alessandra Todde e Paolo Truzzu proposto dal centrodestra, che si sono sfidati alle regionali in Sardegna. Sull'eventualità di un riconteggio, invece, la premier non l'ha esclusa a priori: "Poi valuteremo se è il caso di andare a verificare". La presidente del Consiglio lo ha detto da Toronto durante un punto stampa.

La Meloni ha voluto chiarire anche le sue parole dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Pisa, smentendo le ricostruzioni di chi l'ha accusata di essere andata contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "I miei rapporti con il presidente della Repubblica sono ottimi - ha dichiarato - c'è un tentativo di creare una crepa fra Palazzo Chigi e il Quirinale per schermare la contrarietà alla riforma del premierato. Non mi sembra corretto utilizzare una figura come quella del presidente della Repubblica per questo".

"Pascolano in Abruzzo", "Forse loro": scoppia la rissa tra Marsilio e Conte

Infine, su quello che sta succedendo nel Mar Rosso, ha detto: "Protagonismo nel Mar Rosso? E' proprio perché ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso mettere a repentaglio la libertà di navigazione. Se non fosse utilizzato il Mar Rosso e si dovesse passare per il capo di Buona Speranza avremmo un aumento dei prezzi dei prodotti. Per questo abbiamo sostenuto gli interventi avviati e c'è la missione Aspides". E ancora: "Quanto successo nelle ultime ore dimostra quanto ci sia bisogno di essere concentrati su un quadrante fondamentale per i nostri interessi commerciali e nazionali".