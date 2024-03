Pd, "Speranza al posto di Schlein": indiscreto-Corsera, l'ex ministro sbotta

07 marzo 2024 a

a

a

Le regionali in Basilicata mettono a dura prova il "campo largo" di Pd e M5s, che non hanno ancora trovato una quadra sul candidato. Giuseppe Conte, infatti, ha già detto no all'imprenditore Angelo Chiorazzo, che in ogni caso non si tira indietro: "I 5 Stelle non mi vogliono sostenere? Pazienza, ce ne faremo una ragione. Io non mi ritiro: M5S o no, io rimango candidato". I dem, nel frattempo, avrebbero affidato all'ex ministro della Salute Roberto Speranza il compito di convincere Chiorazzo a farsi da parte.

A fare il nome dell’imprenditore, in passato, sarebbe stato proprio Speranza. Quest'ultimo, come scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, avrebbe sponsorizzato Chiorazzo per il timore di doversi candidare lui: "Io gioco in nazionale e mi volete far tornare in serie B", avrebbe detto. Una dichiarazione, quella riportata dal Corsera, che Speranza ha prontamente smentito: "Non ho mai né pensato né pronunciato le parole che mi vengono attribuite oggi con un virgolettato su un importante quotidiano nazionale", ha scritto in una nota. Secondo la Meli, comunque, tra i parlamentari del Pd in Transatlantico circolerebbe anche un’altra ipotesi: "L’ex ministro della Sanità, dicono, punterebbe a succedere a Schlein alla guida del Pd".

"I grillini come Soru", ecco il campo largo: il candidato Pd insulta M5s, sinistra allo sbando

Intanto si cerca di uscire dall'impasse in Basilicata, con i 5 Stelle che hanno presentato una rosa di cinque possibili candidati. Anche se al momento sono due i nomi su cui si punta di più, quelli di Rocco Paternò, presidente dell’Ordine dei medici di Potenza; e di Lorenzo Bochicchio, ex dirigente dell’Azienda sanitaria del capoluogo della regione.