Prima di Domani, Alessandra Todde spara contro il governo: "Fascisti no. Ma i manganelli..."

07 marzo 2024

Fascisti no, ma... Ecco Alessandra Todde, volto di punta dei progressisti, almeno in questi giorni, quelli della vittoria del campo largo in Sardegna. La grillina impazza in tv e ora è ospite di Bianca Berlinguer a Prima di Domani, il programma in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 7 marzo.

Si parla del governo, di Giorgia Meloni e delle accuse, appunto, di "fascismo". E la grillina, interpellata sul punto, afferma: "Considero il fascismo un periodo superato e non considero questo governo fascista nei termini storici. Mi viene in mente il bellissimo libricino di Umberto Eco che parlava dell'ur fascismo, dei comportamenti che vanno sempre monitorati. Su questo vorrei fare attenzione", rimarca la grillina.

"Quando si parla della 194 e del corpo della donna come se fosse ancora in discussione quel che si deve decidere, quando si parla di utilizzare i manganelli, come a Pisa, contro dei ragazzini... quello ha indignato tanto elettorato di centrodestra. Ho incontrato persone che erano rimaste molto colpite da questo fatto. Mi dicevano: ma se un ragazzino di 16 anni non manifesta e non pensa di poter cambiare il mondo, cosa deve fare? Quello credo sia stato un passaggio particolarmente delicato", conclude Alessandra Todde. Insomma, fascisti no ma manganellatori sì. Dischi rotti a sinistra.