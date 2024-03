Dritto e rovescio, Del Debbio introduce Giorgia Meloni con questa foto

08 marzo 2024 a

Giorgia Meloni con l'elmetto: così la presidente del Consiglio è stata presentata a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Vedendo una sua foto modificata con l'elmetto in testa, la premier - in collegamento col talk - è scoppiata a ridere e ha detto: "Ci dormo anche, perché si sta vedendo un po' di tutto".

Tornando seria, poi, ha spiegato: "Io penso che quando noi abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito, prima hanno scommesso sulle nostre divisioni, poi si è visto che il centrodestra è una coalizione compatta, banalmente perché sta insieme da trent'anni e sta insieme per scelta, e quindi è andata male. Poi hanno scommesso sul fatto che saremmo stati isolati sul piano internazionale ma l'Italia è oggi centrale come non mai e quindi anche questo non è andato molto bene. Poi hanno scommesso che avremmo affossato il Pnrr ma siamo la prima nazione d'Europa nella realizzazione del Pnrr e pure questa è andata male. Poi hanno scommesso che avremmo avuto un crollo dell'economia ma tutti i dati macroeconomici dicono che l'Italia oggi va meglio di prima".

Queste scoperte avrebbero fatto agitare il centrosinistra. "Piano piano - ha proseguito la Meloni - sta uscendo una natura un po' livorosa dei nostri avversari che mi fa immaginare che accadrà un po' di tutto, soprattutto da qui alle elezioni europee, cosa che non mi preoccupa particolarmente perché, come si sa, l'unica cosa che mi interessa è il consenso dei cittadini".