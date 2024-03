Gasparri, il colpo di grazia alla sinistra: "Già in queste ore ci stiamo preparando"

11 marzo 2024 a

Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, non ha dubbi: dopo l'Abruzzo il centro destra festeggerà in Basilicata. Dimostrato sul campo che il vento non è cambiato e che la maggioranza di governo ha ancora il sostegno degli italiani, l'azzurro azzarda pronostici di successo anche per le prossime amministrative alle quali siamo chiamati da qui alle Europee.

"In Basilicata con Bardi saremo certamente vincenti perché abbiamo governato bene e abbiamo affrontato problemi concreti, come quelli dell’energia e dell’acqua, che riguardano i cittadini della Basilica che ne hanno ottenuto concreti vantaggi". "Faremo uno schieramento largo come altrove", aggiunge Gasparri, "e Forza Italia e le realtà che si sono aggregate intorno a Bardi faranno la differenza". "Avremo successo anche in Basilicata e già in queste ore stiamo continuando il lavoro incessante di costruzione per un’affermazione che ci sarà certamente", ha concluso l'azzurro. Appuntamento il 20 e il 21 aprile.