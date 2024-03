Matteo Salvini, fallito il primo assalto alla sua leadership: il retroscena

12 marzo 2024 a

a

a

Per settimane le truppe cammellate della sinistra hanno rastrellato il territorio da Bolzano a Ragusa a caccia di storie che indebolissero la Lega. Repubblica, Stampa, Domani e il Fatto Quotidiano ogni giorno dedicano uno spazio al racconto di fantomatiche spaccature, liti, rese dei conti, defenestramenti, retroscena, atti a dare l’assalto a Matteo Salvini, la cui leadership, sempre secondo i media della sinistra, avrebbe i giorni contati. Una strategia abbastanza chiara: far saltare i nervi al Capitano e indurlo a rovesciare il banchetto del governo. Fantapolitica in purezza. Salvini non solo è sinceramente convinto che questo governo arriverà alla fine del mandato, ma è anche determinato a far partire e realizzare tutta una serie di opere pubbliche che, nelle sue intenzioni, rappresenteranno al meglio la concretezza della Lega di governo. (...)

